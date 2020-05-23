拉美地區新冠疫情持續加劇，其中，巴西22日累計確診病例數達到33萬0890例，超越俄羅斯升至全球第二位，僅次於美國。不過，由於不同國家有時差，俄羅斯防疫指揮部23日又公布新增9434例，累計病例達33萬5882例，因而俄國又超越巴西，重登全球確診總數第二位。

據俄羅斯衛星通訊社23日報導，俄新冠病毒疫情防控指揮部發布消息稱，過去24小時，俄新增9434例新冠病毒感染病例，累計病例達33萬5882例。消息稱：「過去24小時，139人死亡，累計死亡3388人。」

消息中稱：「過去24小時，俄新增9434例新冠病毒COVID-19感染確診病例，其中無臨床表現病例3966例（占42.0％）。」指揮部補充稱，俄85個聯邦主體累計新冠病毒感染病例33萬5882例（增長2.9％）。

而稍早據新華社報導，巴西衛生部22日數據顯示，巴西確診病例新增2萬0803例，創下該國單日新增最高紀錄，累計確診病例達到33萬0890例，超越俄羅斯的32.6萬餘例，成為全球新冠確診病例第二多的國家，僅次於美國。

巴西新增死亡病例為1001例，累計死亡2萬1048例。該國疫情最嚴重的聖保羅州確診病例超7.6萬，死亡達5773例。世衛組織（ＷＨＯ）衛生緊急項目負責人瑞安22日表示，很多南美國家新冠病例數不斷增加，「南美已成為新冠疫情新『震央』」。

而22日，據俄羅斯新冠病毒疫情防控指揮部消息，過去24小時俄新增確診病例8894例，累計確診32萬6448例。俄總統普丁還表示，俄國內新冠疫情趨於穩定。普丁說，在首都莫斯科和其他一些地區，每日新增確診病例正在逐漸減少。與一周前相比，俄每日新增確診病例增速放緩。

普丁言猶在耳，俄羅斯防疫指揮部23日卻又公布新增9434例，超越前一天的8894例。據澎湃新聞報導，俄羅斯最大黃金生產商極地黃金公司（Polyus Gold）位於西伯利亞地區的一處礦區，有上千人新冠病毒檢測呈陽性。俄軍方21日說，已設立營地用於人員隔離，以阻斷病毒傳播。

極地黃金公司克拉斯諾亞爾斯克分公司奧林皮阿達礦區有雇員大約6000人。法新社援引當地衛生官員的話報導，截至21日，奧林皮阿達礦區1191人新冠病毒檢測呈陽性，不過絕大部份感染者尚未出現症狀。

普丁要求軍方協助應對礦區疫情。俄國防部下令搭建移動野戰醫院並派遣200名軍人，包括77名醫生和醫療專家。

俄羅斯黃金儲量豐富，極地黃金克拉斯諾亞爾斯克分公司位於西伯利亞地區東部，是其最大分公司，負責開採奧林皮阿達、布拉戈達特諾耶等地的金礦。

(中時 )