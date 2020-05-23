受豪雨影響，屏東縣農作災損至23日下午4時止，共計被害總面積302.3公頃，損失金額893萬4000元，其中一期稻作泡水、倒伏受災最重。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

受到滯留鋒面和西南氣流影響，屏東縣許多地區單日累積雨量超過300毫米，十分驚人。大雨也造成農作損失嚴重，截至23日下午4時止，全縣共計被害總面積302.3公頃，損失金額893萬4000元，其中一期稻作因泡水、倒伏等，受創最重。

依縣府農業處統計，截至23日下午4時止，水稻被害面積共計272.3公頃，損失金額837萬9000元，是所有作物中最嚴重，其中東港鎮被害100公頃最多，崁頂鄉、萬丹鄉、新園鄉各50公頃次之，南州鄉有20公頃。

萬丹鄉及新園鄉的苦瓜因水傷、落花等情形，被害面積各10公頃、5公頃，損失金額37萬8000元；絲瓜萬丹鄉及新園鄉各被害5公頃，損失金額13萬8000元；新園鄉不結球白菜因浸水被害3公頃，菜豆被害面積2公頃。

縣府農業處長黃國榮說，因目前正值一期稻作收割期，有些還沒收割，或準備要收割的稻田，都在此次豪雨中泡水或倒伏，讓農民欲哭無淚。另外瓜類作物泡水會出現根部病變、水傷等情形，葉菜類也容易腐爛，災情將陸續傳出。

農業處也提醒農友，災後應作好田間排水及雨後疫病防治，並盡速向當地公所提報相關災損情形，以利申請救助作業。

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