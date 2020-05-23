大陸選秀節目《青春有你2》目前僅剩下20名練習生，將在5月底透過直播選出最終9人；一開始原本有107名練習生，被淘汰的大多數回到先前團體或是當網紅，近期SNH48的莫寒開直播爆料，參與節目期間接髮得自費，更坦言「非常貴」。

上星期《青春有你2》第3次排名公布，只剩下最後20人進入總決賽直播，有機會成為新一代國民女團；第22名是SNH48的莫寒，和出道機會擦身而過，近日她則開直播和粉絲互動，聊到在節目開錄前已先自己去接髮，但「閉關」期間頭髮得在重接一次，沒想到請節目組造型師幫忙得自費。

莫寒自嘲想當小偶像真的不容易，她說造型師幫忙染燙是不需要收費，但接髮就要額外收費，「這個自費呢，非常痛苦，真的是非常非常非常非常貴」；她指出淘汰後節目組救馬上跟她追討接髮錢，只好付了錢請發票，準備向經紀公司報銷。

許多網友對此感到訝異，覺得練習生們參加節目做造型居然要收費，有那麽多廣告置入還那麽「摳」；不過，有部分人則持不同看法，認為練習生就是想要有曝光，節目給舞台，費用自己承擔沒什麽。

(中時電子報)