木村花私下善良個性與節目形象差很大。(取自木村花ig)

日本職業美女摔角選手木村花，因為參加戀愛實境秀《雙層公寓》（Terrace House Tokyo）走紅，同時也飽受酸民攻擊困擾，今(23日)被經紀公司證實她不幸離世，得年22歲。節目成員之一的「淫賤社長」新野俊幸，稍早也在社群網站留言悼念木村花，更轉貼與木村花生前對話，表示自己永遠不會忘記小花的善良。

總是在螢光幕前展現陽光笑顏的木村花，其實長期以來飽受酸民霸凌所擾，今日凌晨她突然在社群網站PO出多張血淋淋的割腕照，自嘲有個不被愛的人生，並吻別愛貓，不久後經紀公司就證實她的死訊。

她生前的節目搭檔、「淫賤社長」新野俊幸，稍早也在社群網站公開兩人對話，內容是木村花為陷入低潮的新野俊幸加油打氣，稱觀眾在節目中看不到新野好的一面，鼓勵他振作，兩人一起努力。新野俊幸更留言表示，永遠不會忘記當他在低潮時，率先鼓勵他、為他加油，那位擁有善良優點的木村花。

木村花去年加入《雙層公寓》東京篇，粉紅色頭髮與直來直往的個性令觀眾印象深刻，也由於在節目中經常與成員起衝突，受到輿論兩極評論。

(中時電子報)