桃園一名結婚逾20年的人妻，丈夫發現她最近行為不對勁，常常凌晨或是到隔天早上才回家，在家裡待沒多久又外出，除了在孩子面前承認外遇，甚至在朋友旁邊與小王激戰，受不了的丈夫提出離婚，這名人妻卻反悔不想分開。

這對夫妻1995年結婚，兩人育有3名子女，人妻從2015年開始行蹤詭異，每天很晚才回家，有時甚至到天亮才出現，期間夫妻倆曾討論離婚，也分居長達2年時間，但妻子卻突然反悔不想分開，但丈夫2018年從其他人口中得知，妻子早就有外遇，因此鐵了心要離婚。

根據《東森新聞》報導，人妻的朋友透露，曾在一起出遊時，人妻邀小王到房間裡休息，他們以為朋友睡著，直接在床上發生性行為，還忍不住發出呻吟聲；而人妻兒子也曾聽到媽媽親口承認有外遇。

針對指控，人妻辯解沒有外遇，表示丈夫常在網路上說她不顧家、不顧小孩，還暗示她與別人有一腿，害她身心壓力大，才會與丈夫吵架。桃園法院不採信人妻證詞，勘驗相關證據後，判決兩人離婚，但人妻堅持上訴。

(中時電子報)