美國汽車零件業在疫情爆發前為了新技術投入大筆資金，不過今年3月大型車廠被迫關閉後，零件供應商幾乎沒有營收、導致現金即將耗盡。專家認為汽車零件業至少需要200億美元現金，才能應付復工的龐大開銷，否則中小型業者將面臨破產或同業購併。

代表上百家美國汽車零件供應商的原裝設備供應協會（OESA）表示，零件供應商不像汽車大廠有數十億美元現金在手，因此在疫情期間受創格外慘重。未來隨著各大車廠陸續復工，零件廠也須投入龐大資金重啟生產線，若無200億至250億美元現金注入將有許多業者陷入財務危機。

該協會會長佛瑞姆（Julie Fream）表示：「我們必須盡快為汽車零件業注入資金。現階段業者不斷流失現金，卻無現金入帳。」

一般而言，汽車零件供應商以30天、60天或90天為周期，依各周期完工出貨量向下游業者收取貨款。今年3月美國疫情惡化以來，各地工廠被迫停工，導致零件業者毫無營收可言。

(工商 )