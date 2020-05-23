白沙屯西瓜今年沒有網路西瓜節行銷，全靠農民自產自銷，饕客得知消息前往產地嘗鮮。（巫靜婷攝）

高齡80歲的瓜農王忠義自產自銷，他表示，想吃沙甜多汁的西瓜，可在上午8點至下午5點電洽：0919-823778。（巫靜婷攝）

白沙屯西瓜今年沒有網路西瓜節行銷，全靠農民自產自銷，饕客得知消息前往產地嘗鮮。（巫靜婷攝）

白沙屯西瓜漸具知名度，認明產地貼紙才是正貨。（巫靜婷攝）

苗栗縣白沙屯媽祖婆網站連續10年舉辦網路西瓜節活動，擦亮白沙屯西瓜品牌，隨著西瓜知名度提升，今年起決定停辦活動，改由瓜農自行銷售，並鼓勵饕客預約親自前往產地購買，白沙屯西瓜甜中帶鹹的沙沙口感，令人難以忘懷，也因土質關係，這波梅雨強襲，沒讓「會呼吸的西瓜」成為泡水瓜。

白沙屯西瓜早在日據時代聞名全台，卻行政區重新畫分，40、50年來無人推廣而沒落，白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬指出，白沙屯西瓜栽種於海邊沙地，土質透水性良好，即便鋒面來襲，前一天下了傾盆大雨，瓜田也不會淹水，讓白沙屯西瓜倖免成為「泡水瓜」，反而受到海水、海風薰陶，造就西瓜特殊滋味。

駱調彬表示，白沙屯西瓜屬於傳統大瓜，體型壯碩、皮厚，可充分保護瓜肉，口感吃起來甜中帶鹹，有水晶顆粒狀，今年西瓜品質好，重量落在25至40台斤間，甜度經測得最高達15、16度，十分驚人，價格部分則依據市場價，每台斤16元計算，算是俗又大碗。

他提到，市面上大盤商收購西瓜熟度達6成就會先摘，之後再放置熟成，蒂頭早已發黑，但白沙屯西瓜是在瓜藤上熟成，因此又被稱為「會呼吸的西瓜」，現在熟度達7、8成，摘回家還可以放1到2周。

因為網路西瓜節停辦，瓜農必須自產自銷比較辛苦，高齡80歲的瓜農王忠義，有感年紀大了、體力不堪負荷，明年將減種三分之一，以維持西瓜的品質，以前多有大筆企業訂單，現在則以饕客為主，他說，客人現在都會先打電話來預訂，再開車來載。

(中時 )