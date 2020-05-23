雲林縣麥寮鄉養豬場偷排廢水被捉包，民眾圍場抗議。（麥寮鄉代吳明宜提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉1家養豬場23日利用雨天排放廢水，民眾發現後動員包圍場區抗議，要求立即改善，現場民眾強調養豬場長期排放廢水，才會讓大家忍無可忍，經養豬場人員出面承諾擇日協商，抗議民眾才逐漸離去。

麥寮鄉中溪聚落設有1家養豬場，23日被發現把廢水排放到養殖漁業用的水道，引發漁民不滿，除了拍照蒐證、懸掛抗議布條，並找來更多人把養豬場圍起來，警方獲報後到場維持秩序，抗議民眾大罵養豬場沒有良心只顧自己，完全不理會水道被汙染。

麥寮鄉長蔡長昆、縣議員林深、鄉代會主席主席韓青山、鄉代吳明宜等人趕往現場關切，要求養豬場興建更大型且完善的汙水處理設備、期間不得再排放廢水，並坐下來與大家好好協商，才能徹底解決問題，否則難保民眾不再抗爭。

民眾氣憤地表示，養豬場雖設有汙水處理系統，但規模不足，為了節省成本，汙水經常沒有經過處理就偷偷排入水道，影響周邊養殖漁業的用水，許多水產養殖物因此出現問題甚至死亡，非常可惡。

養豬場人員最後出面與民眾溝通，承諾將擇日舉行協商會議，與縣府、公所、民眾共同擬定更完善的汙水處理計畫，圍場民眾才逐漸散去，民眾強調若場方再不提出解決方法與監督系統，將長期圍場抗議，確保自身權益。

(中時 )