國際獅子會300-D1區年會暨環保委員會23日上午在嘉義市北香湖公園舉辦植樹公共藝術品落成捐贈活動。（呂妍庭攝）

國際獅子會300-D1區年會暨環保委員會23日上午在嘉義市北香湖公園舉辦植樹公共。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）藝術品落成捐贈活動。

國際獅子會300-D1區年會暨環保委員會23日上午在嘉義市北香湖公園舉辦植樹公共藝術品落成捐贈活動，身兼300-D1區總監的市議員張秀華表示，國際獅子會經文化局藝術委員會通過，特別捐贈公共藝術品獅子雕像與愛牆給嘉市，其中愛牆有168國語言的「我愛你」，代表著嘉義市的國際性與多元共融。

國際獅子會300-D1區第42屆年會今在北香湖公園熱鬧登場，除捐贈公共藝術品和植樹，現場還有快閃表演、各式小吃與專業茶席品嘗，邀請雲嘉嘉南地區共2000位獅友參與，

嘉義市長黃敏惠親自出席參與，感謝國際獅子會300-D1區對社會的付出奉獻，指獅子會的愛心滿滿，過去一年300-D1區舉辦非常多的公益活動，捐贈5部福祉車、各類物資發放、救助貧困，更慰勞辛苦的醫護、衛政、民政、社政同仁全心全意守護嘉園健康，與市民一起做好防疫工作。

黃敏惠說，在北香湖公園舉辦這場活動很有意義，「北香秋荷」是諸羅八景之一，市府努力爭取、堅持打造了北香湖公園，讓民眾有更好的休閒空間，雖然許多人稱她「公園市長」，甚至有些貶意，但她認為做對的事，走對的路「必須堅持」，不僅要興建公園，還要將公園維護好。

張秀華說，感謝300-D1區與全國獅友的付出，共同完成植樹活動與公共藝術品捐贈，捐贈公共藝術品獅子雕像與愛牆，可一同創造城市美學，更代表著嘉義市凝聚更多人的愛，齊心一起走向更好的未來。

(中時 )