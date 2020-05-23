台南市民政局長顏振標呼籲民眾，檢附相關證明資料愈齊全，審核與核撥速度就會更快。（台南市新營區公所提供／劉秀芬台南傳真）

紓困方案倉促上路，各地區公所受理過程爭議不斷，更出現不少棘手疑難雜症，台南市政府民政局23日邀集新營、鹽水、柳營、白河、後壁、東山等6個區公所討論試辦「區域聯防共同審查」，希望能加速審查紓困案件。

民政局長顏振標表示，為讓民眾儘速領到紓困金，邀大新營6區公所一起討論試辦區域聯防共同審查方式，結合公所社政及人力資源共同協力，不但審查案件要快速，並將擴及運用至其他區公所，讓台南市紓困申請案件早日完成。

區域聯防共同審查時，將由各區區長輪流主持，疑難案件如認定困難、法令疑義，區公所無法認定部分，請社會局業務科派員協助，藉由會議解決問題並加速紓困案件的審核。

擴大紓困案自5月6日開始受理申請以來，台南各區公所截至22日下班共受理3萬2787件、已核定通過件數1萬2680件、累計核定金額1億5496萬元。顏振標也提醒民眾，檢附相關證明資料愈齊全，審核與核撥速度就會更快。

(中時 )