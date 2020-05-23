林哲熹端出成品並模仿灑鹽哥的POSE。（盧禕祺攝）

林哲熹親手製作的歐姆蛋以及番茄醬簽名。（盧禕祺攝）

28歲演員林哲熹曾演出台劇《我們與惡的距離》、電影《狂徒》、《女鬼橋》等作品，他去年因頻繁暈眩、偏頭痛、失眠等症狀，自覺腦中有血塊，到醫院診斷結果為交感神經失調，他解釋：「這個狀況無解，只能靠紓壓，醫生說我的神經沒有在休息，疲勞程度已達紅標的最底線，一直到今年初我的壓力都很大。」

林哲熹的壓力來自於對工作上的期許，以及試著融入社交圈的心態，「前陣子我看事情的角度改變了，不再擔心自己沒辦法控制的事情，不要免強自己成為怎麼樣的人。」像私底下不太愛往外跑的他，以往在演藝圈為了交際，都會免強自己出門應酬，「即使我真的跟大家變好了，但還是很痛苦的，不如隨著自己的心意，偶爾出門反而大家都是真心開心，我從學生時期就是這樣。」

「我們被教育要加強自己的弱點，但再怎麼加強，還是不開心，每個人都有自己的優勢，只要自在就好，喜不喜歡我不用免強，當你不免強自己，就會有適合自己的朋友靠過來。」林哲熹也會跟哥哥TRASH樂團吉他手林頤原聊這類話題，得出的結論是「只要把心力放在在意我的人身上，這樣就好了」。

心境轉變後，林哲熹也找到一些紓壓管道，像他最近開始在IG上傳影片，自在的經營自媒體，「我們現在想做一些社群上的企劃，跟我平常的興趣也有關，我對做菜有興趣，就把項目找出來，影片定期出，1個月會上2、3支，對我來說是一種休息。」

作為演員，林哲熹是那種會一直活在角色裡面的人，容易累積壓力，所以藉由拍攝生活趣事的方式來找回自己，也讓粉絲認識私底下的林哲熹，他笑說：「不只是粉絲不認識我，因為剛開始都演比較沉重的角色，連剛進新劇組遇到的工作夥伴，都以為我是不會笑的人。」

加上林哲熹從《與惡》演出思覺失調症患者開始，常有粉絲私訊問他一些生活狀況，搞得像是大家的心靈導師，他也決定藉由上傳有趣的短片傳遞正面能量，他的短片沒有明確主題性，硬要說的話可以形容是「霸氣主廚系列」，因為他私下是一個主觀意識明確的人，做事總是全力以赴，即使不擅長也不會放棄，每支短片都會標記「＃霸氣的愛」，不失幽默又保有他的個性。

(中時 )