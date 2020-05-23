罷韓倒數，網路節目在高雄進行街訪，被問到支不支持罷韓？高雄市民表示，過去前朝沒做，他現在正在做。也有市民指出，以前下水道都是堵塞的，現在挖得很乾淨。

Yahoo TV節目《風向台灣》在高雄進行街訪，不支持罷免的一位弓小姐表示，罷韓太浪費資源了，國家又沒有錢。不管他好不好，總是過去前朝沒做，他現在在做啊；另一位先生也認為，他（韓國瑜）做路、修路、修水溝都很好，還很清廉；王小姐則說，因為是大家選出來的，真真實實有看到他有在為人民做好事，看看那個下水道，以前都是堵塞的，現在下水道挖得很乾淨。

劉小姐認為，韓國瑜做得還OK，現在道路都做得那麼平，而且都沒有淹水；另一位女士也指出，韓市長來高雄以後，淹水改善太多了，您看他清水溝清淤泥清多少；徐小姐則指出，因為他還沒有做完啊，還不知道好壞。

支持罷免的一位女士表示，韓國瑜每次講到「高雄發大財」，連幼稚園小學生都會講了，他做太爛了；另位男士則表示，韓一開始就不應該上任的；徐小姐則直言，討厭他，因為他落跑；蔡小姐指出，這次如果沒有罷免成功，他還是一樣會睡到自然醒；林小姐則認為，韓國瑜沒有照他的承諾，說什麼要帶天家去挖石油啊。

(中時電子報)