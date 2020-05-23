新冠肺炎疫情在台灣已經緩和許多，但國外疫情依舊緊張。對此，婦產科名醫施景中感嘆，過去會羨慕國外的醫生，但「曾幾何時，現在我知道在台灣當醫生是個福報」。

施景中在個人臉書上表示，全世界的感染病例已達500萬例，超過兩倍台北市人口。台灣人的生活卻沒什麼變化，像是置身事外一樣享受家庭生活。他分享自己假日還能與家人一起上餐廳吃飯後的感受，「這次的疫情，讓全人類遭受重大損失。台灣雖然身受其害，此時此刻的我們，卻又感覺幸福滿滿」。

施景中透露，多年前，大部分的醫生認為在台灣當醫生是很倒楣的事，那幾年醫學系畢業的都到國外去當醫生，不然就是轉行不當醫生。但看看現在的狀況後，施景中說，「曾幾何時，現在我知道在台灣當醫生是個福報」。

施景中感嘆，過去會羡慕著美國、新加坡、日本和香港的醫生，現在不會這樣想了。「或許疫情過了，我會選擇性拒絕國外演講的邀約吧，因為我現在能體認真正幸福是什麼」。

(中時電子報)