內政部長徐國勇23日在桃園市長鄭文燦陪同下，體驗桃園防災教育館各項設施，並視察消防員訓練情形。（蔡依珍攝）

內政部長徐國勇23日在桃園市長鄭文燦陪同下，體驗桃園防災教育館各項設施，並視察消防員訓練情形。（蔡依珍攝）

內政部長徐國勇23日在桃園市長鄭文燦陪同下，體驗桃園防災教育館各項設施，並視察消防員訓練情形。（蔡依珍攝）

內政部長徐國勇23日在桃園市長鄭文燦陪同下，體驗桃園防災教育館各項設施，並視察消防員訓練情形。（蔡依珍攝）

內政部長徐國勇23日在桃園市長鄭文燦陪同下，戴上VR眼鏡體驗桃園防災教育館各項設施，並視察消防員訓練情形。（蔡依珍攝）

內政部長徐國勇23日在桃園市長鄭文燦陪同下，體驗桃園防災教育館各項設施，並視察消防員訓練情形。（蔡依珍攝）

內政部長徐國勇23日在桃園市長鄭文燦陪同下，趴下護頭體驗921大地震的震撼，並視察消防員訓練情形。（蔡依珍攝）

內政部長徐國勇23日在桃園市長鄭文燦陪同下，體驗桃園防災教育館各項設施，並視察消防員訓練情形。（蔡依珍攝）

內政部長徐國勇23日在桃園市長鄭文燦陪同下，體驗桃園防災教育館各項設施，並視察消防員訓練情形。（蔡依珍攝）

內政部長徐國勇23日在桃園市長鄭文燦陪同下，體驗桃園防災教育館各項設施，並視察消防員訓練情形。（蔡依珍攝）

內政部長徐國勇23日在桃園市長鄭文燦陪同下，體驗桃園防災教育館各項設施，並視察消防員訓練情形。（蔡依珍攝）

內政部長徐國勇23日在桃園市長鄭文燦陪同下，體驗桃園防災教育館各項設施，並視察消防員訓練情形。（蔡依珍攝）

耗資3800萬引進的高效能化學消防車「美洲豹」，泡沫兩用砲塔可有效壓制大型火災。(蔡依珍攝)

徐國勇和鄭文燦防災教育館玩VR

徐國勇體驗921大地震 抱頭蹲下裝鎮定

內政部徐國勇部長23日在桃園市長鄭文燦陪同下，首度參訪桃園防災教育館，體驗921大地震威力，大讚設備先進「是全台最好的防災教育館」，更肯定桃市府斥資近4000萬購買高效能化學消防車「美洲豹」，並致贈加菜金期勉消防弟兄要做好各項救災、防災工作。

桃園防災教育館是全國首座結合智慧科技、娛樂與教育的指標性防災展覽場所，2018年10月啟用至今，每月吸引逾1.2萬人，是親子遊熱門景點，消防局利用疫情休館的2個多月升級軟硬體設備，增加打火龍、繪動消防車等遊戲，19日重新開館，徐國勇昨趁假日參觀，體驗VR火場滅火、7級地震避難，也視察消防員煙霧密室逃生、背氧氣筒爬坡訓練等。

「生活每一步都是防災！」徐國勇大讚桃園以先進電腦互動體驗設備寓教於樂，「可以驕傲大聲地說是全國最好！」他也讚鄭的高瞻遠矚，耗資3800萬引進高效能化學消防車「美洲豹」，泡沫兩用砲塔可有效壓制大型火災，他也提到消防永遠站在第一線救災，內政部永遠跟消防站在一起，除提供精良訓練場地與設備，也把安全放第一位，將退避權、調查權入法，強調汛期即將來臨，相信精實的防災整備能讓桃園越來越安全。

鄭文燦感謝內政部支持，消防員額從1000人增加至1500人，消防救災車輛也達306輛，車輛與人口比冠六都，輔以智慧防災系統如行動派遣119、水情APP等，打造桃園成為智慧、更韌性、更安全的城市。

鄭文燦提到，消防工作涵蓋救災與救護，消防工作固然強調英勇精神，也重視安全及紀律，其中科技救災及消防訓練扮演關鍵角色，桃園市近5年多來，人口及產業發展快速，轄內也擁有桃園煉油廠、國際機場等重要建設，以及大型工業設施，為保障人民財產生命安全，市府將智慧防災系統納入打造智慧城市的重要工程，其中消防局「智慧消防、行動派遣 119」計畫榮獲智慧城市創新應用大獎，可協助消防人員在到達火場前就掌握消防栓位置，以及火場週邊街景概況等資訊，有助於提升救災效率及安全。

鄭文燦說，除了硬體設備優化，市府消防局也積極推動防災教育及訓練工作，消防員火場逃生訓練累計訓練1200人次，透過為期一週的訓練課程，提升消防員專業知能，在火場內救災時能保護自身安全，他提到防局訓練中心暨防災教育館是國內十分熱門的防災教育場館，消防局每隔一段時間，也會更新館內活動及設施，希望邀請更多民眾參觀體驗，讓安全教育跟防災教育成為日常生活中重要的一環。

鄭文燦也說，疫情期間，消防局支援相關醫療後送勤務達294車次，其中53車次載送確診病患，市府也針對負責確診病患後送勤務的同仁，每人發放5000元獎勵金，負責疑似個案後送勤務的同仁則發放3000元獎勵金，感謝所有消防同仁在疫情期間的貢獻。

(中時 )