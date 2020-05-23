新冠肺炎（COVID-19）疫情全球持續緊繃，不久前一名英國鐵路售票員，執勤時遭人吐口水之後死於肺炎，這名計程車司機也遇到類似狀況，他載到一名乘客不願意付車資，還被對方吐口水嗆「我感染新冠肺炎，現在你也中鏢了」，數周後在醫院孤獨過世。

Taxi driver Trevor Belle died with Covid-19 after being spat at by a fare-dodger refusing to pay for his £9 journey, according to a family friend https://t.co/9xrMprkWSI — LBC News (@LBCNews) May 21, 2020

英國61歲的計程車司機貝爾（Trevor Belle），3月22日下午載到一名乘客，下車時拒絕付9英鎊（約台幣330元）車資，兩人爭執一會後，乘客宣稱感染新冠肺炎病毒，隨即朝貝爾吐口水後離去。

貝爾曾向警方說明事發經過，但因為金額太小沒受到重視，幾天後貝爾開始感到不適，並出現肺炎症狀，緊急送往醫院後確定感染病毒，貝爾的朋友布里格斯（Briggs）哀傷嘆，「他與病魔纏鬥3周，還是沒能堅持到最後」，貝爾度過61歲生日的第3天，不敵肺炎病逝。

根據BBC報導中指出，一名非裔女性鐵路售票員貝利·穆金加與同事，遭一名自稱患有肺炎的男子向她們咳嗽並吐口水，幾天後她和同事都感染了新冠病毒，原本就患有潛在呼吸系統疾病的穆金加，最終在4月時不幸過世。

(中時電子報)