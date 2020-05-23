「109年屏東縣記者盃慢速壘球邀請賽」23日在屏東市台糖球場開打。（潘建志攝）

「109年屏東縣記者盃慢速壘球邀請賽」23日在屏東市台糖球場開打。（潘建志攝）

「109年屏東縣記者盃慢速壘球邀請賽」23日在屏東市台糖球場開打。（潘建志攝）

屏東大雨減緩，「109年屏東縣記者盃慢速壘球邀請賽」23日在屏東市台糖球場開打，微風細雨中來自高雄、台南、南投、屏東等縣市的記者媒體及單位組成6支隊伍參賽，最後由地主隊屏東縣記者隊留下冠軍獎盃。

屏東縣記者盃慢壘賽已邁入第6年，今年除了在地記者隊，還有南投、台南、高雄媒體參加，另外屏東地方法院、屏東縣府傳播暨國際事務處也組隊參賽。包括縣府祕書長邱黃肇崇、屏東市長林協松、萬法寺住持釋見引、中洲建築董事長黃啟倫、屏東縣不動產公會理事長王世賢等人都到場觀賽。

縣府祕書長邱黃肇崇表示，因為疫情已經好久沒有舉辦熱情的球賽了，現在疫情疏緩，有益身心的運動應該多多參與。屏東縣記者協會在理事長王榮岸說，梅雨來襲，很感謝來自不同縣市的媒體朋友不畏風雨，一起到屏東以球會友，讓大家感情更融洽。

比賽過程加油聲、吶喊聲此起彼落，配上咚咚擊鼓聲更加緊張刺激。選手們士氣高昂、將士用命，揮捧打擊、盜壘搶分，啦啦隊不論對方或已方得分、失分，都不忘加油、鼓掌、甚至吹口哨，高潮迭起。

最後比賽結果由地主隊屏東縣記者隊留下冠軍獎盃，屏東地院獲得亞軍，季軍是台南媒體隊，殿軍則是屏東縣政府傳播暨國際事務處，大家也相約明年賽場再一戰高下。

(中時 )