台鐵研擬台北車站大廳禁坐政策，引發部分民眾不滿，發起「坐爆台北車站」活動，今天(23日)中午12點大約有400人響應到場，席地而坐表達抗議，但不少網友憤慨，怒罵「要不要給你們碗公」、「車站大廳本來就不該席地而坐」。

包括人權團體在內，超過400個民眾在北車大廳席地而坐表達抗議，批評台鐵蠻橫，這個行為不僅「宅神」朱學恒搖頭，還有醫護人員大嘆，看到這一幕真的很無奈，覺得自己之前的努力都白費，

網友也紛紛怒批：「公共空間是大家共有的，動不動就坐大廳地上聚餐，別人要怎麼通行」、「有本事不要戴口罩，靠近一點，那裡來的刁民」、「要不要乾脆直接發碗公給你們啊」、「偽學者別老拿人權壓人，是知識份子還是滋事份子？」、「什麼都要扯臺灣最美的風景」、「北車好歹也算國家門面，在大廳野餐成何體統」、「疫情還沒過就這樣搞，記憶是有多差」、「沒出事果然都很健忘」。

(中時電子報)