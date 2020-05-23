美國川普政府正考慮是否「快速」恢復核試，若屬實，這將是1992年以來的第一次。據悉美國想藉恢復核試作為與俄羅斯和大陸談判的籌碼。

《華盛頓郵報》23日引述消息人士的話說，「快速恢復」核試可能有助於逼迫莫斯科與北京當局就核武器相關的三邊協議與美進行談判。

不過，出席5月15日會議的官員未就這個可能性達成任何共識。他們最終決定，美國應避免恢復核試，而是改採其他措施去回應中國大陸和俄羅斯所構成的威脅。該報引述兩名知情人士說，在會上，出席的代表和官員對美國應否恢復核試出現嚴重分歧。最大的反對聲音來自負責美國核軍備安全的「國家核子安全局」（NNSA）以及國務院。

美國上一次進行核試是在1992年9月。如果川普政府決定恢復核試，將會扭轉過去近30年的政策，而且會嚴重影響美國和其他擁核國家之間的關係，例如可能促使其他核武國家跟進恢復核試，到時將導致全球局勢更加不穩定。

川普政府一再動搖美國的國防政策。在《華盛頓郵報》的報導出刊前一天，川普剛剛宣布計劃退出與俄羅斯的《開放天空條約》（Open Skies Treaty）。該條約的存在原是為了提高軍事透明度並建立互信。這是川普上任後廢除的第三個軍備控制協議。

(中時 )