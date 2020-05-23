巴基斯坦國際航空公司（PIA）班機，22日在喀拉蚩機場附近民宅墜毀。（圖／美聯社）

巴基斯坦信德省政府發言人22日晚通過社交網絡證實，目前搜救人員已發現2名A320航班的幸存乘客。目前二人意識清醒，描述了飛機墜毀前的情景。更多關於遇難者的細節也逐漸被披露。

根據《每日頭條》引述英國《每日郵報》5月22日報導，其中一名幸存者是旁遮普銀行的總裁兼執行長扎法爾·馬蘇德。銀行方面稱他渾身多處骨折，但是目前意識清醒，能夠與人溝通。坐在飛機上1C位置的扎法爾說：「感謝主，仁慈的真主。」

另一名生還者是工程師穆罕穆德·祖貝爾，他在卡拉奇市立醫院的病床上回憶稱飛行員曾嘗試降落，短暫觸地後又重新起飛，飛機在空中盤旋了十幾分鐘，飛行員宣布他將再次嘗試降落，卻在靠近跑道的時候就墜機了。

「眼前全是煙和火光」，穆罕穆德說：「機艙里到處都是尖叫聲，大人和小孩的。滿眼都是火光，一個人都看不到，只能聽到他們的尖叫聲。」

親眼目睹飛機墜毀的當地居民卜杜勒·拉赫曼稱，飛機在墜毀前至少盤旋了3圈，最後似乎在嘗試降落的時候栽進了居民建筑群，導致多處房屋坍塌。

另一名目擊者沙克爾·艾哈邁德說：「飛機先是撞到了一座通訊塔上，然後墜毀在了房屋上面。」

巴基斯坦民航局稱當時機上共有91名乘客和8名機組人員，其中2人幸存，其他97人遇難。

(中時電子報)