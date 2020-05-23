公路局員工巡視道路 自撞橋墩身亡 20:132020/05/23 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳男送醫後不治。（楊漢聲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 梅雨鋒面帶來全台降雨，公路總局第3養護工程處陳姓員工，23日駕車前往巡視雨後道路狀況時，自撞橋墩，經搶救2個多小時後，不治身亡。 陳男23日上午駕駛藍色廂型車前往視察雨後道路狀況，準備從東海岸返回市區時，在台11線富岡路段，撞上橋墩。 由於撞擊力量過大，車輛扭曲變形，陳男被卡在駕駛座上，救難人員花了20分鐘將陳男救出，緊急送往醫院進行搶救。 陳男到醫院時，意識還尚清楚，還能說話，但因多處器官破裂，急救2小時候宣告不治。 (中時 ) #道路 #橋墩 #醫院 #不治 #狀況 也許您會感興趣 推薦閱讀 張上淳：尚有1人戴呼吸器 其餘狀況穩定 14:392020/05/19 生活 北市工地發生意外 工人摔落B5命危 18:092020/05/19 社會 台南路樹倒塌壓毀汽機車 女騎士送醫不治 21:242020/05/19 社會 三峽恩主公醫院門診大樓落成 25日試營運 22:112020/05/19 生活 訂單回流 遠東新Q2喊衝 04:102020/05/20 證券．權證 疫情最壞狀況已過 多元配置最安心 04:102020/05/20 投資理財 路樹壓死人 台南市要求校園全面盤點樹木狀況 10:532020/05/20 社會 陸工信部：估下半年工業經濟狀況或優於上半年 11:272020/05/20 財經 苗栗人陷大醫院迷思 04:102020/05/22 地方新聞 高鐵周一至周四 增開1列車 04:102020/05/23 社會新聞 社會熱門新聞 乘客拒付錢！吐口水嗆我有肺炎 司機染病身亡 - 社會 KTV活春宮！男女躺沙發「四腳交纏」 44秒影片瘋傳 - 社會 人妻抓姦見心碎一幕！丈夫「穿內褲」開門 小三全裸躲棉被 - 社會 小王半夜爬人妻床 友人睡旁邊狂聽呻吟聲 - 社會 新北蘆洲鬧區發現疑似燃料棒 原能會：不會危害人體 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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