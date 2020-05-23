梅雨鋒面帶來全台降雨，公路總局第3養護工程處陳姓員工，23日駕車前往巡視雨後道路狀況時，自撞橋墩，經搶救2個多小時後，不治身亡。

陳男23日上午駕駛藍色廂型車前往視察雨後道路狀況，準備從東海岸返回市區時，在台11線富岡路段，撞上橋墩。

由於撞擊力量過大，車輛扭曲變形，陳男被卡在駕駛座上，救難人員花了20分鐘將陳男救出，緊急送往醫院進行搶救。

陳男到醫院時，意識還尚清楚，還能說話，但因多處器官破裂，急救2小時候宣告不治。

(中時 )