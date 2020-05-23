ETF其實20年前就已經發行，台灣最有名的叫做元大台灣50，也就是將台灣市值最大最優質的前50家公司股票集結起來，能用最小的金額一次參與投資，很適合上班族，沒時間看盤，退休族不想承受大風險等族群，不必受單一公司漲跌的風險影響。一般投資人比較難入手台積電、大立光等，只要投資台灣50就等同買進這些股票。

近期熱門的ETF如元大滬深300正2（00637L），集結陸股前300大公司成分，不過因為漲跌皆是兩倍，相較陸股走勢則是較多動盪，在高低點的選擇就相對需要謹慎。美國道瓊正2（00852L）則是集結前30大企業，一般在台灣想買蘋果、臉書的股票根本不容易購入，還需要在美國網上開戶，甚至要匯入大筆資金，這時就能投資如道瓊正2此種ETF，道瓊指數在海外疫情爆發之前，已經走了13年的多頭，等同於投資全球的30大企業，是相對可以長期布局的ETF。

富邦VIX（00677U）恐慌指數，台股在跌的時候屬於樂透型的漲法，一路上漲400%，見到8523的同時拉回的幅度反而非常快，隔天直接跳空，與一般的價值投資不一樣，追漲殺跌，不屬於長期佈局的ETF。

黃金期貨ETF的兩大操作，一是、技術面只要月線突穿季線，黃金交叉就是買入點，死亡交叉就是賣出的訊號，需要嚴格執行黃金交叉買入及死亡交叉賣出的紀律，二是、以看10年期美債收益率上升則黃金下跌，收益率下降則黃金上漲，跟它做反向操作成功率相對高。

至於石油期貨ETF的操作，就是直上直下的一種商品，利用每周三原油庫存數據做判斷，原油庫存上升即賣出，庫存上升即買入，千萬不要自作聰明判斷，以免發生慘劇！槓桿型ETF風險巨大，但投資利潤也高，建議只要拿1、2成的資金來投資，商品特性不同也需要針對屬性來謹慎操作，記得選擇前5大成交量的ETF來操作較為安全。

最後來談指數型傳統投資方式（存股），定期定額很適合上班族，固定的資金無腦投資，不要再觀察所謂的國際情勢，買在平均成本就能解決買在高點的問題，穩定持續的投資，一定要堅持才能勝利。

至於下周看盤重點：台股站上季線已超過20天，6月初季線不再失守、即將上揚，若維持10500-11500區間震盪，則仍以個股表現為主，美股若能再創波段新高，將有助於台股的大型股走勢。

操作方向可觀察創下近30日新高的強勢族群，利用強勢股震盪拉回時找機會

，如生技、伺服器、Mini LED、半導體設備族群等；相對觀察的股票為祥碩、泰鼎-KY、合一、熱映、惠特等。

（中華財經台/中華金融周報）

(中時電子報)