日本戀愛實境秀節目《雙層公寓》，會找3男3女同居，觀察6人之間的互動，職業摔角女選手木村花從去年參加後意外爆紅，但也飽受網路輿論，今(23)日驚傳她受不了難聽批評輕生，讓許多觀眾十分難過；曾有英國報刊統計，全球有許多實境秀節目，已造成約40人生活或情緒受影響，因此選擇自我了結。

先前英國有一報刊統計出，約40名參加實境秀的人受不了網路言論，被巨大的壓力造成嚴重心理傷害，最後只好放棄自我選擇輕生；而實境秀找來的參加者大多以素人為主，但製作單位為了節目效果，可能會出現「惡魔剪輯」，讓觀眾看得牙癢癢，有的就會透過網路留言批評，導致參加者變成網友攻擊目標。

許多國家都有不同的實境秀節目，像是英國《傑瑞米凱爾秀》、《戀愛島》都傳出多起參加者被網友罵到情緒崩潰，一一選擇用死亡逃避；南韓戀愛實境秀《羨慕就輸了》一名女星金宥真因為爆紅，被挖出黑歷史，結果傳出她服下過量藥物企圖輕生，所以被即時發現送醫治療。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務；生命線：1995；張老師專線：1980

(中時電子報)