木蘭聯賽台中藍鯨vs.新北航源比賽精華。（嵌入自木蘭聯賽臉書粉專）

木蘭女足聯賽上周有小將黃湘怡替補上場30秒破門，今天轉戰花蓮更狂，台中藍鯨開賽僅17秒，就由左翼侯芳瑋攻破新北航源大門，改寫花蓮台開蘇宛菁在2015年創下的開賽39秒最快進球紀錄，李綉琴也攻入生涯第60顆木蘭聯賽進球，讓藍鯨以5比0大勝。

侯芳瑋是本季木蘭聯賽首顆進球的締造者，當時開賽不到3分鐘已經夠快，今天一開賽包欣玄就從右路高速推進下底橫傳，藍鯨前鋒賴麗琴搶前點出腳後蹭，使得航源隊長陳英惠的飛鏟解圍落空，球一路漏到左側禁區，由包抄遠柱的侯芳瑋右腳推射破門，藍鯨閃電般先馳得點。

木蘭聯賽的最快開賽進球紀錄，原本是由蘇宛菁在2015年10月25日對藍鯨締造的39秒進球，苦主藍鯨這回變成新紀錄保持者。但這天的紀錄還沒結束，第17分鐘包欣玄在右側禁區起腳，由於勁道太強，航源門將廖玟淇只能用雙掌把球拍到空中，無法阻止跟進的李綉琴頂入空門。

這是李綉琴木蘭聯賽生涯第60顆進球，也是紀錄保持人，居次為39球的賴麗琴。藍鯨迅速取得兩球領先，隨後包欣玄上下半場各進1球，連後衛賴韋汝也加入破門行列，讓藍鯨以5球大勝。

木蘭聯賽第2循環首輪踢完，前段班與後段班兩個集團的態勢益發明顯，花蓮今天2比0擊敗桃園國際，台北熊讚2比1逆轉氣走高雄陽信銀行，花蓮、熊讚雙雙拉出5連勝、同積16分，花蓮以兩顆進勝球優勢暫居第1，藍鯨以4分之差緊追在後，國際與航源都僅有4分積分，陽信6連敗敬陪末座。

(中時 )