陳時中進場時，現場擠成一團，讓網友傻言，直說「說好的社交距離呢」 (圖／中時電子報)

陳時中赴墾丁示範防疫新生活

新冠肺炎疫情得到控制，過去半個月僅新增1名境外移入確診者，本土更是長達40多天沒有案例，為此中央疫情指揮中心指揮官陳時中為此率領「防疫五月天」南下墾丁巡視，不過就在陳時中穿著花襯衫「進場」時，現場觀眾擠爆，大喊「阿中部長讚讚讚」，也不得不讓護衛及現場攝影多次大喊「蹲下」、「讓開」、「後退一點啦」，讓網友傻眼，直說「說好的社交距離呢？」、「這就是防疫新生活嗎」。

(中時電子報)