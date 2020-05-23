陳時中墾丁「大進場」 這一幕讓網友全看傻 20:392020/05/23 中時電子報 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中抵達墾丁，與屏東縣長潘孟安一同穿著花襯衫現身 (圖／中時電子報) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳時中進場時，現場擠成一團，讓網友傻言，直說「說好的社交距離呢」 (圖／中時電子報) 陳時中赴墾丁示範防疫新生活 新冠肺炎疫情得到控制，過去半個月僅新增1名境外移入確診者，本土更是長達40多天沒有案例，為此中央疫情指揮中心指揮官陳時中為此率領「防疫五月天」南下墾丁巡視，不過就在陳時中穿著花襯衫「進場」時，現場觀眾擠爆，大喊「阿中部長讚讚讚」，也不得不讓護衛及現場攝影多次大喊「蹲下」、「讓開」、「後退一點啦」，讓網友傻眼，直說「說好的社交距離呢？」、「這就是防疫新生活嗎」。 (中時電子報) #陳時中 #墾丁 #花襯衫 #大進場 #社交距離 #防疫新生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 阿中部長領軍 兩天一夜遊墾丁記者會移師南台灣 18:542020/05/19 生活 「本是同根生」下一句？陳時中妙回 謝金河大讚：十分高境界 07:542020/05/20 政治 週末帶媒體逛墾丁 陳時中笑：很久沒去了 14:482020/05/20 生活 英國最快9月打疫苗 陳時中：「很好，但台灣應該不可能」 17:062020/05/20 生活 直播》未參加WHA 陳時中赴立院報告 09:122020/05/21 政治 陳時中近來談話 他看出端倪：六神無主了 12:522020/05/21 政治 畢業典禮可以辦 陳時中：但家長盡量少來 14:422020/05/21 生活 被國台辦批隱匿疫情 陳時中呼籲回歸人對抗病毒的戰役 14:422020/05/21 生活 陳時中逢韓必反 徒留話柄 04:102020/05/22 生活新聞 社論／請陳時中走下神壇 04:102020/05/22 時論廣場 生活熱門新聞 雨天真多！賈新興曝下一波梅雨時間 - 生活 擋不住！六月4生肖財運爆發 正偏財都旺 - 生活 陳時中墾丁「大進場」 這一幕讓網友全看傻 - 生活 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 - 生活 周日只是中場休息！專家：鋒面下周回頭 這天起全台雷陣雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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