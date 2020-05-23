高雄市一名老婦大白天坐在愛河旁的人行道上眼神無助、喃喃自語，三民派出所巡邏員警發現後，上前詢問老婦是否需要協助，但老婦面對員警的詢問，總是答非所問，當下員警研判老婦有失智情況，員警透過耐心尋問，得到些許線索，經過警方拼湊後，順利將老婦帶回家中。

巡邏員警發現老婦後，查看老婦身上並沒有愛心手鍊也無任何證件，只好耐心詢問老婦，看是否能讓老婦回想起相關線索，經過多次詢問，老婦口中說出幾個名字，員警請值班同仁一一查詢，終於查出老婦現年79歲，家住新興區日前從家中離開後走失，家人已向派出所報案，循著重要的線索，確認老婦居住地點離派出所約2公里遠。

因無法順利聯繫上家人，為了安全考量，警方便使用巡邏車護送老婦回家，一開始老婦還有點不安，但經過員警不斷安撫後，老婦才冷靜下來，安心跟著員警上車。

鄰居一見到老婦，熱情向員警表示，老婦家中沒人，可以先幫忙照顧老婦。待老婦家人返家後，見到母親平安返家，還特地至三民派出所向員警致謝，家屬表示，多虧有警察及時的協助，才未造成憾事。

高市警三民一分局警方呼籲，若家中有年長或有身心狀況之家人，應多關心及密切注意其動態與身體狀況，儘量勿獨留其1人在家，也建議民眾可以考慮讓年長或身心狀況不佳之家人配戴具有聯絡電話等訊息之手環，以防不時之需。

(中時 )