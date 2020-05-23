總統蔡英文在第二任期的就職典禮上提到，未來四年，政府體制的優化非常重要，立法院將成立修憲委員會，提供個平台讓攸關政府制度、及人民權利的各項憲政體制改革議題，能被充分對話、形成共識；而朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動。。本報對此舉辦網路投票「請問，蔡英文總統宣示要在立院成立修憲委員會，推動憲改，你是否支持？」截稿為止，高達82.06%的網友回答「不支持」。

《中時電子報》23日針對此進行網路投票，「請問，蔡英文總統宣示要在立院成立修憲委員會，推動憲改，你是否支持？」截稿為止，已有近1千名網友投票，高達82.06%(814票)的網友回答「不支持」；16.73%(66票)則回答「支持」；另1.21% (12票)的網友則表示不知道/無意見。

蔡總統在就職典禮提到，立法院將成立修憲委員會，包括國民黨等外界也有聲音憂心，執政黨是否會藉修憲機會，進一步推動更動國名等案，牽動兩岸敏感神經、引發兩岸衝突。

(中時電子報)