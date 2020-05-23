韋禮安發行新創作專輯《Sounds of My Life》獲好評，近來推出新歌〈這樣好嗎〉MV，邀來溫貞菱、姚淳耀一同拍攝，韋禮安在MV飾演當紅歌手，於姚淳耀工作的Bar演出，享受觀眾的掌聲，相較於先前在MV的戲份，韋禮安笑說在這集從臨演升格了，「戲分算是男二吧！」

在拍攝前，姚淳耀做足功課，為了彈鋼琴的劇情，他拿著歌想請鋼琴老師教他彈，但老師聽完歌後，有些為難地問他：「這很難耶，你真的要學嗎？」姚淳耀還是堅持跟老師學習基本彈法，韋禮安聽了直說：「你好認真，太厲害了，我們等下來驗收一下，看能不能拍到手指哦。」姚淳耀笑回：「誰要你這首歌寫這麼好，『這樣好嗎？』。」用歌名讚韋禮安創作功力，讓韋禮安直呼：「感動。」

此外，韋禮安日前上網路節目《胖球&斯拉診療室》，年僅5歲的斯拉對他示範在情陷低潮時，讓自己開心的方式，斯拉做出鼻孔放大、翻白眼加嘟嘴的鬼臉，韋禮安立刻拋開偶包，模仿斯拉一起做鬼臉，互動逗趣。

韋禮安日前拍攝新歌MV。（The Orchard提供）

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