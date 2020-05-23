30年前、來自美國，年僅19歲的露絲（Ruth），還是大學生的她，卻不小心懷孕了，身邊的朋友都勸她，若現在生下寶寶，會毀了自己的一生，因此露絲決定到醫院拿掉小孩，動完手術後以為一切結束的露絲，30年後意外得知，當時的嬰兒沒有死，健康成長為亭亭玉立的女子。

梅麗莎(右)與親生母親露絲(圖片取自/Melissa Ohden: Survivor, Author, Activist: For Life.)

原來當時肚裡的寶寶，沒有被注入露絲腹中的鹽水殺死（胎兒吸入高濃度鹽水，內臟會受創導致身亡），反而奇蹟似生還，從子宮移出的女嬰體重不到3磅（約1.36公斤，正常嬰兒體重約3公斤），原本被當垃圾丟棄，一名護士聽到哭聲，將女嬰撿回來，在醫院為她進行照護，之後被好心家庭收養。

女嬰取名為梅麗莎奧登（Melissa Ohden），14歲時得知領養身分，且生母曾試圖墮胎，消息衝擊梅麗莎內心，受負面情緒影響，梅麗莎開始暴食、酗酒、沉溺於性行為，整個人失去控制，荒誕的生活過了5年，19歲的梅麗莎決定找尋親生母親，了解事件的真相。

雖然30歲時梅麗莎找到奶奶，但早已沒和露絲聯絡，尋尋覓覓直到梅麗莎36歲那年，終於聯絡上生母，露絲相當意外女兒竟然還活著，母女透過電子郵件，越來越了解彼此，梅麗莎也理解母親當年處境，「30年來都活在墮胎的痛苦記憶中」，之後梅麗莎慢慢原諒並接納母親，對她的愛也逐年加深。

(中時電子報)