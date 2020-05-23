針對罷韓投票，兩份民調所作的結果南轅北轍。兩岸政策協會研究員張宇韶指出，兩份民調都有策略上的考量，因此他大膽預估，罷韓投票大概60幾萬票。

張宇韶在政論節目《台灣向前行》中表示，TVBS民調是70萬人會投出來投票，台灣基進所作的是53萬人，兩者都是有策略上的考量，TVBS就是要告訴大家說，贏到有剩，大家可以不用出來投票。台灣基進則是要告訴大家說，罷韓沒那麼樂觀，大家要出來投票。因此他大膽預測，投票結果大概是這兩個民調的中間值，也就是60幾萬票。

國民黨新北市議員葉元之則表示，台灣基進想要催票，所以他們把民調講得很危險，他們說34.5％的人一定會去投票，換算出來是53萬票，跟門檻57萬票，差4萬票。但實際上它把可能會去投票21.1％都沒算進去。

葉元之也坦言，這次罷免，其實對韓國瑜來說是很危險。只要一半可能會去投票的人去投票，就已經是40幾趴了。TVBS做出來的民調是37％的人一定會去投同意票，換算出來大概是78萬票左右。所以大家可以發現，民進黨現在的策略就是要讓同意票多。他甚至認為，民進黨就成立了一個「罷韓國家隊」，質疑高鐵從來沒有在上課期間推出優惠，要儘量讓多一點人回去投票；還有台鐵也發函給員工6月6日是罷韓日。

(中時電子報)