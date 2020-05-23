參與民進黨台南市黨部主委選舉的陳世輝（左一）。（本報資料照片）

民進黨台南市黨部主委選舉戰火激烈，被視為「市長派」的潘新傳，對戰自稱「正國會」的陳世輝，2人從宣傳攻勢爭鬥到相互提告，外界普遍認為，此次主委改選不僅是2年前民進黨台南市長初選之戰的延續，也將提前影響2年後市長選舉的派系布局。

57歲的潘新傳，曾擔任民進黨台南市黨部4屆執行委員，也曾任民進黨金門縣黨部執行長。2018年九合一縣市長選舉時，潘新傳出任黃偉哲的競選執行總幹事；緊接著，2020總統大選，他也擔任「英德配」台南市競選總部主任，不僅接連立下戰功，更被視為黃偉哲的重要幕僚與分身。

53歲的陳世輝則是民進黨創黨黨員之一，曾經多次參與抗爭運動，也曾代理台南市黨部主委。2020總統大選期間，陳世輝擔任蔡英文連任台南市後援會執行長，與正國會的關係匪淺。

此次主委選戰一開打，陳世輝即主打潘新傳的「地下市長」身分，還發表「捍衛台南民主價值，拒絕黑金勢力入主台南市黨部」參選聲明，潘新傳不滿被陳世輝影射為黑金憤而提告，陳世輝則反控潘新傳涉嫌妨害投票，連台南市黨部也被拖下水發聲明批評陳，並要求黨中央處置。

從2人的對戰來看，不難看出這場主委改選，仍不脫市長派與正國會再度對決，民進黨在台南市擁有投票權的黨員約有2萬5300人，上屆主委改選時，新潮流系的現任立委黃先柱獲9000多票，打敗對手王敏行的6000多票，此次潘、陳2陣營競爭白熱化，儘管外界普遍認為潘新傳較具優勢，但面對衝勁十足的陳世輝，恐怕也不容掉以輕心。

(中時 )