前幾年為了籌措出國比賽經費，帶球員賣玉蘭花而聲名大噪的台東成功國小女足隊教練簡嘉弘，今年有教育部補助經費，北上角逐國小世界盃不用再賣玉蘭花了！順利拿下8強門票的簡嘉弘說，以往全國賽沒見過這麼多外地和離島球隊，是很難對付的全新考驗！

國小世界盃今天進行16強賽，成功雖然遭到南投愛蘭國小包夾死守，擅長的傳導進攻在上半場施展不開，不過下半場改以突破中繼傳球，並靠隊長王宇晴策動攻勢，仍順利拿下7月8強決賽門票。

台東成功國小女足教練簡嘉弘（左）。（迷你足球協會提供）

簡嘉弘今年一改以往的鐵血風格，改以柔性作風帶領球隊，使得這些以布農族及新住民為主的球員們原本對教練的懼怕轉變成親和，相處上更沒距離，也願意主動與教練溝通。

簡嘉弘表示，近年來球隊因為出色的成績使得家長願意繼續支持球隊的運作，也有企業願意贊助球員裝備，唯獨去外地出賽在交通及吃住上是筆不小的開銷，幸好這次有教育部的經費補助，使得球隊無後顧之憂能專心備戰。

來自花蓮瑞穗的瑞北國小女足隊一直以來都是全國冠軍賽的常客，前年更是奪下2018全學童盃足球錦標賽冠軍。總教練林吉福表示，今年在嚴重招生不足下，全隊只有兩個六年級生，其他都是五年級，幸好靠隊長江若晴指揮若定，仍以5比1拿下8強門票。

(中時 )