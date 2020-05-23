南台灣連日豪雨，高雄國稅局提醒，民眾及企業若有財物受損，可申請災損稅捐減免，但記得先拍照存證，並在30天內提出申請。

高雄國稅局表示，申請災損稅捐扣抵，第一步記得先拍照，保留財物受損證據，第二步是記得在災難發生後的30天內，檢附損失清單及證明文件，向當地國稅局報備災害損失，並申請減免稅捐。

高雄國稅局指出，除受災財物照片外，原始取得憑證、保險公司鑑價損失資料，或是將受損財物送去修復所取得的發票或收據等，都可做為證明文件；國稅局官網中的「災害損失報備專區」，已詳列出各式申請書表及填寫範例，可供民眾下載。

若個人損失金額在15萬元以下，或公司行號受災金額在500萬元以下、受損物品有保險或可提供會計師簽證報告，只需書面審核就可取得災損證明；其他情形國稅局會派人實地勘查，再核發災損證明。

以個人綜所稅及企業營所稅為例，向國稅局申請災害損失獲准後，損失金額可在隔年報稅時抵稅；廠商貨物若因暴雨受損或消滅，導致不能出售，也可依規定辦理貨物稅、菸酒稅退稅。

小規模營業人若因豪雨導致無法營業，可申請扣除未營業天數，以實際營業天數計算營業稅；若汽、機車不幸泡水受損，導致無法使用須報廢，也可申請改按車輛實際使用日數，計徵使用牌照稅，免全月繳納。

(工商 )