大安媽祖文化園區苦無媽祖雕像，市府舉辦公聽會吸引500名甲安埔居民參加。（陳淑娥攝）

為解決大安媽祖文化園區「有基座沒有雕像」問題，台中市府23日在大安媽祖園區舉辦公聽會，吸引500名甲安埔民眾到場聆聽及表達意見，當地居民多數贊成興建雕像，以利當地觀光發展。不過，有建築師表達說，巨大雕像矗立在此，擔心不敵海風危及當地安全。

市府於大安媽祖文化園區舉辦公聽會，由觀光局長林筱淇主持會議，逾500名甲安埔居民到場參與，當地議員李榮鴻等藍營民代也前往關切，其中，民進黨籍議員施志昌現身格外引注目。

李榮鴻指出，甲安埔地區50多名里長連署聲明，希望媽祖文化園區盡快完成，有些人或許有不同宗教信仰，但大家應彼此尊重，大安媽祖文化園區是在地重大觀光建設，歷經二任市長已做了一半，絕不能半途而廢。施志昌也贊成興建媽祖雕像，以利地方觀光發展。

大安海墘里長王勝宗指出，大甲媽就是由大安港上岸的，大安媽祖文化園區興建雕像以歷史、文化特色帶動當地發展，將為偏鄉帶來希望。台中市直轄市旅館商業同業公會理事長表示，全台各地興建耶穌堂、機場及國道服務區也有穆斯林祈禱室，大家應摒棄宗教問題來探討。

不過，有民眾則持反對態度，建築師陳禎萍以專業角度指出，興建巨大雕像有海風效應，恐衍生結構性安全問題；持有外籍身分的大安女兒林良安擔心說，矗立雕像恐破壞生態環境，發展應是永續經營的。

林筱淇會後指出，雖然現場不是全面贊成興建雕像，有反對聲音，但甲安埔居民的心聲都聽到了，有人希望朝向跟更多產業結合，重視環保及生態部分，這些意見會全部帶回研議，讓大安媽祖文化園區早日有進一步建設。

(中時 )