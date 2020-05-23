日本在新冠疫情爆發後頒布緊急狀態令，迄今除東京都、北海道等少數地區外，多數地區都已解除。日本媒體報導，政府最快可能於下周一（25日）宣布結束剩餘地區的緊急狀態。屆時全日本都將解封，居民也可逐步回歸正常生活。

據報導，只要下周一召開的專家會議同意解除東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、北海道的緊急狀態，政府將於同日宣布。東京以及北海道等解封後，全日本的經濟活動將分3階段重新啟動：首先是學校復課，接著體育比賽將以無觀眾形式復賽，最後就是餐廳等公共場所重新開放。

經濟再生大臣西村康稔22日表示，基於疫情有所改善，可能宣布結束緊急狀態。當時政府消息人士進一步指出，若在本周末感染人數沒有回彈，緊急狀態就可望解除。

今日（23日）東京的新增感染人數只有2人，這是自4月7日宣布緊急狀態以來，在東京都內的最低數據，也是一周內第5度感染人數在10人以下，符合「最近一周內每10萬人中少於0.5人感染」的解封條件。

(中時 )