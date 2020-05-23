傑克戴普有一頭捲髮和幾乎複製貼上爸爸的精緻五官，就算只是休閒打扮，也掩不了他帥氣星二代的光芒。(圖/ 摘自莉莉羅絲戴普IG、達志影像)

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）和女星凡妮莎巴哈迪（Vanessa Paradis）生下1女1子，女兒莉莉蘿絲（Lily-Rose Depp）早跟隨爸爸當明星，但兒子傑克（Jack Depp）卻鮮少公開露面；日前姊姊在IG才曝光弟弟精壯身材，近日傑克和女友逛街被拍到正臉，被誇讚完全複製貼上強尼戴普的帥哥基因。

今年18歲的傑克戴普先前被爆料，和20歲英法混血嫩模卡蜜兒（Camille Jansen）熱戀，沒想到馬上被拍到在法國巴黎街頭肩並肩逛街，恰巧當時兩人都沒有戴口罩或帽子，眾人終於傑克的正臉；他有一頭捲髮和幾乎複製貼上爸爸的精緻五官，就算只是休閒打扮，也掩不了他帥氣星二代的光芒。

早在上個月傑克滿18歲生日時，姊姊莉莉蘿絲就在IG分享兩人童年照和一張他上半身赤裸的照片，當時就引起熱議，儘管傑克戴著墨鏡，網友就已認為跟爸爸一樣是個帥哥；而正面曝光後，更被大讚「幾乎跟爸爸同一個模子刻出來」、「長大後更像爸爸了」。

(中時電子報)