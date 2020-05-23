新冠肺炎疫情在國外尚未緩解，各國都在加緊腳步研發新冠肺炎的疫苗，然而胸腔重症醫師蘇一峰曝光了最新的研究指出，使用藥物瑞德西韋治療可以縮短改善病情的時間，從15天縮短至11天，但亞洲人使用的療效最差、接近無效，這也可以說明為何之前大陸研究認為瑞德西韋無效。

蘇一峰在臉書上表示，這項研究治療最新跨國研究結果顯示，瑞德西韋能有效改善症狀，可以縮短病情改善的時間，從原先的15天縮短至11天左右，且無論是否需要使用氧氣，其治療輕症年輕患者的效果最好，但另一方面，重症患者（使用呼吸器或葉克膜）即使使用瑞德西韋也無法改善病情。

另外，這篇論文公布1059人的使用報告，538人接受瑞德西韋、521人接受安慰劑治療，且總共有8個國家加入，分別為：美國、丹麥、英國、希臘、德國、南韓、西班牙、日本以及新加坡，但研究結果顯示，雖然40歲以下的年輕人、美國人、白人的使用效果好，但亞洲人的使用療效卻是最差的。

蘇一峰整理研究結果。（摘自蘇一峰臉書）

這項研究刊登在美國臨床醫學刊物「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）。

(中時電子報)