斥資6億元打造的台中大安媽祖文化園區基座早於2017年完工，陷入「有基座沒有雕像」窘境已長達兩年多之久，市府23日舉行公聽會，該案預計下月將付委審查，再編列預算進行二期工程，延宕已久的地方重大建設可望順利解套。

大安媽祖文化園區二期工程可謂一波三折，由於無法編列公務預算興建，台灣媽祖聯誼會募款有相當困難，促參也乏人問津，澎湖大倉媽祖捐贈最後也喊卡，導致大安媽祖文化園區苦等兩年多，至今仍不見媽祖雕像，地方苦笑稱「別讓媽祖哭哭！」

當地議員吳敏濟表示，大安以沙雕出名，每年沙雕音樂祭吸引大批遊客湧入，沙質也讓國外專家讚不絕口，若能結合當地特色，在園區設立沙雕美術館，加上大安媽祖雕像才能永續發展。

吳敏濟舉例說，像彰化的八卦山大佛，現在已吸引不了遊客，成為當地居民的休憩場域，大安媽祖園區若只有雕像，斥資7、8億元打造，最後恐將淪為蚊子館，他已在議會提案編列預算興建沙雕美術館。

台中市觀旅局長林筱淇表示，2017年議會附帶決議不可編列公務預算興建，目前要先解決附帶決議部分，接著才能進行編列二期預算，可望早日讓大安媽祖文化園區進一步建設。

(中時 )