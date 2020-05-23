碰到瘋狂粉絲怎麼辦？日前作家張曼娟在臉書貼出一封給「蘇小姐」的公開信，表示這位蘇小姐與她不相識，卻被蘇小姐用殭屍帳號在臉書上惡意攻擊，不堪其擾，因此已和網路警察聯繫，希望蘇小姐停止騷擾行為。在張曼娟之外，包含《哈利波特》作家J.K.羅琳、日本推理小說家乙一、張愛玲、蔡詩萍、阮慶岳等不少作家都曾面對瘋狂「粉絲」騷擾或「黑粉」攻擊。

阮慶岳曾受神秘女粉絲騷擾數年，「有名神祕女子每周寄來一兩封email，用親密的口吻對我傾吐心意，至少寄了150封，甚至會出現在我的講座活動中，遠遠地看著我。」他曾兩度在臉書公開喊話，希望對方不要再打擾他，後來把這段經驗發展成小說《神秘女子》。

蔡詩萍也曾在主持完廣播節目，走出錄音間後，被仰慕的大學女生用球棒敲了一棍，頭上縫了好幾針。J.K.羅琳則曾接到粉絲來信，宣稱與她有「特殊連結」。

日本推理小說家乙一也遇到很特別的女粉絲，「她是一位幾乎每個月都會寄信來的女生，不知道為什麼，她的來信住址漸漸離我家越來越近，好恐怖。」

張愛玲則曾有一位作家粉絲戴文采，意外得知張愛玲在美國的住址後，竟搬家到張愛玲隔壁，不只隔牆偷聽張愛玲家的電視聲，還去翻張愛玲丟棄的垃圾，從中分析她吃喝用什麼，並寫成文章發表，引起文壇和張迷嘩然。

英國懸疑作家彼得．詹姆斯也有一位瘋狂女粉絲，他曾在採訪中描述，這位粉絲騷擾了他10年，只要在英國有講座，她就會出現，一天會寄好幾封email給他，還會附上她為詹姆斯布置的「神壇」的照片，甚至寫過一封萬言書，指責他：「你怎麼可以不記得我？我是你的第一號粉絲！」

PTT Marvel版也曾流傳日本「G縣廚」事件，描述一位同人漫畫家遇到幾位不請自來的中學生粉絲，自告奮勇要幫漫畫家畫漫畫，被拒絕後惱羞成怒，堵在漫畫家門外試圖破門而入，連續騷擾數日，嚇得漫畫家報警處理。

(中時 )