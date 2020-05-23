中央氣象局天氣預報顯示，明(24)日鋒面位於巴士海峽，降雨情形較今日再減少，但南部、臺東仍有局部短暫陣雨或雷雨，宜花也有局部降雨，清晨北部還有局部降雨機率，白天中部以北天氣相對穩定以多雲為主，但需留意局部午後雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局預報員劉沛滕表示，明天鋒面會南移到巴士海峽一帶，中部以北天氣相對穩定，是近日中部以北降雨的空檔，南部和東半部地區仍有局部雨勢出現，但會以短陣雨為主，大雨或豪雨發生機率已大為減少，然而各地山區和局部地區平地仍有午後雷陣雨及較大雨勢出現的機率，提醒民眾多加留意。

劉沛滕指出，下周一(25)至下周三(27)受另一道梅雨鋒面影響，各地開始有雨，中南部地區有短暫陣雨或雷雨機率，其中周二周三西半部和宜蘭將有局部性大雨出現。

下周四(28)開始鋒面逐漸減弱，周五(29)鋒面將會離開，屆時環境風場吹溫暖的西南風，天氣會轉為穩定。

(中時 )