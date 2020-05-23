中美緊張關係因新冠疫情及北京欲推「港版國安法」加劇後，雙方衝突恐再添一筆。美國政府22日指控中國當局阻撓美國航空業者恢復飛中國航班，已令中國4家航空公司提交航班時間表作為反制。

川普政府並未對中方的航空業者強加限制，但坦言與中國的復飛協商未能達成協議。

美國運輸部努力想說服中國，准許恢復美國飛往中國的客運航班服務，上周稍早以未遵守通知規定為由，暫時推遲幾架中國包機飛美。

根據美國政府官網張貼的命令，中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空、海南航空控股及其子公司，須在5月27日以前，提交時刻表和其他航班相關的詳細資料。

運輸部提到達美航空與聯合航空，希望在6月恢復飛中國航班。新冠疫情爆發至今，中國的航空公司仍持續有航班飛往美國。

美國運輸部在聲明中表示，「已就這種情況向中國當局提出抗議，反對中方不讓美國航空業者充分行使權利，反對中方否定美國航空業者有權在公正平等的基礎上，與中國同業競爭。」運輸部甚至指稱狀況「危急」。

達美航空與聯合航空目前僅有貨運航班飛往中國。達美要求批准每日從底特律和西雅圖飛上海浦東國際機場的航班。聯合航空請求恢復每日從舊金山和紐華克機場飛上海浦東機場，及往返舊金山與北京之間的航班。

美國官網發布的命令指出，美中航空公司每周往來兩國間的定期航班總數量，從1月的325個航班，驟減到2月中的20個航班，而且全是中國4家航空公司在飛，到了3月中旬，增加至34個航班。

基於防疫考量，美國政府1月31日下令，禁止14天內到過中國的大多數非美國公民搭機入境美國，但未對中國航班施加任何限制。2月美國各大航空公司自主決定，往中國的客運航班一律停飛。

(工商 )