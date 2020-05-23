近日一篇在《刺胳針》(The Lancet)上發表的論文指出，一項針對9.6萬名新冠病毒感染者的研究結果顯示，服用抗瘧疾藥物羥氯喹(Hydroxychloroquine)治療新冠病毒，將導致死亡風險增加。而在此前，美國總統評普表示他正在服用該藥物以預防感染病毒，在他堅稱服用2周之後，白宮發言人稱川普已經停止服用。

據《路透》報導，研究發現，與那些沒有服用該藥物的住院患者相比，服用羥氯喹或與之高度相關的氯喹(Chloroquine)，新冠病毒患者的死亡風險更大，甚至發生心律失常的及心血管疾病的風險增加。

實驗最後發現，在控制了包括年齡、種族、性別、基本健康狀況等多種因素後，服用羥氯喹的患者死亡風險增加了34%，嚴重心律不整的風險增加了137%。

本月稍早發佈的一項研究結果已經顯示，曾多次被美國總統川普譽為能 「力挽狂瀾」的瘧疾治療藥物羥氯喹，在治療新冠肺炎方面，再一次顯示未能緩解令住院病人的病情。雖然這項研究存在某些局限，但醫生報告稱，使用羥氯喹既不能減少患者對呼吸機的使用，也不能降低死亡風險。

(中時電子報)