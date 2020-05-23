自從新冠肺炎爆發以來，北韓1月23日宣布封鎖朝鮮與大陸邊境，由於長時間受到世界的經濟制裁，民生物資短缺，3月時曾短暫開放邊境，從大陸進口醫療物資、口罩等資源，有位北韓官員太想吃辛拉麵，私下闖關卻被海關攔截退貨。

根據《朝鮮日報》報導，來自遼寧的貿易商，派出一台貨車載滿10箱辛拉麵、各種物資，前往北韓新義州，才剛抵達北韓邊境時，海關認為南韓的物品可能暗藏新冠肺炎病毒，因此退回整車物品，官員想吃辛拉麵，只能再等等了。

新冠肺炎防疫期間，許多北韓官員會趁大陸運載物資時，偷偷請貿易商攜帶個人需要的物品，但北韓政府不斷發出警告，認為美國、南韓可能會藉由疫情爆發，趁機讓物品沾染新冠病毒，例如鈔票、塑膠瓶等，「散播入境，危害北韓安全」。

北韓實施邊境封鎖後，國內物價飆漲，短短一個多月，豬肉1公斤價格從1萬北韓元（約台幣334元）上漲到1萬8750北韓元（約台幣626元），米1公斤4000北韓元（約台幣133元）上漲到6875北韓元（約台幣230元）。

(中時電子報)