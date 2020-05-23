玄彬工作人員回復玄彬孫藝珍CP粉。(取自微博)

韓國女星宋慧喬去年宣布離婚宋仲基後，突然在今年520這一天，爆出與《愛的迫降》男星玄彬復合傳聞，網友更指出兩人舊情復燃的4大線索，引發極大討論。雖然宋慧喬、玄彬雙方經紀公司至今尚未回應，但玄彬經紀公司員工的一個舉動，就被認為疑似間接回應了復合傳聞。

宋慧喬2008年拍攝電視劇《他們生活的世界》與玄彬假戲真做，小倆口當時大方認戀情，未料這段郎才女貌的戀情僅維持不到2年就破局。任誰也想不到，正當玄彬才因為演出《愛的迫降》與孫藝珍緋聞傳得轟轟烈烈，竟爆出與宋慧喬復合的傳聞。

網友更言之鑿鑿地指出宋慧喬、玄彬舊情復燃「4大線索」，包括玄彬造型師追蹤宋慧喬IG、宋慧喬本月初上傳的風景照地點疑似就是玄彬拍廣告處、宋慧喬項鍊戴著印有她與玄彬名字字母項鍊。最後，宋慧喬還去回復了好友曬出她與玄彬演出電視劇《他們生活的世界》插曲截圖。

玄彬復合宋慧喬的消息瘋傳，也讓支持玄彬、孫藝珍CP的粉絲看了好心急，其中一位大頭照是玄彬、孫藝珍合照的網友，就忍不住跑去玄彬經紀公司IG底下留言探口風，「也請上傳玄彬的照片吧」而官方工作人員也回應說：「再等一會兒，會好好工作然後再上傳的。」此舉也被認為是特地挑玄彬、孫藝珍CP粉來回覆，間接否認玄彬復合宋慧喬傳聞。

(中時電子報)