民進黨雲林縣黨部主委選舉將於24日登場，為了防疫全縣8個投開票均以帳棚搭建，投票者需量體溫、戴口罩並保持安全距離，此次共有吳爾夫、江宗保、林富田3人角逐黨主席，被外界視為分別代表李進勇、劉建國、蘇治芬陣營，選舉結果將牽動未來民進黨雲林縣長的提名。

江宗保曾擔任斗六市民代表、斗六市黨部主委，此次參選縣黨部主委，被視為立委劉建國人馬。出身麥寮鄉的林富田，曾任全國黨代表，據傳獲前麥寮鄉長許忠富力挺投入此次選舉，由於許忠富為蘇治芬人馬，因此被歸納為蘇陣營。吳爾夫曾擔任前雲林縣長李進勇正直辦公室執行長，為李陣營人馬。

地方政壇人士分析，雲林縣目前由國民黨張麗善執政，民進黨積極尋求收復雲林縣機會，2年後的縣長選舉目前檯面上人選以現任立委劉建國呼聲最高，但也傳出前縣長、現任立委蘇治芬可能出戰，另外現任中選會主委、前縣長李進勇，也可能影響選情，因此此次縣黨部主委選舉，被視為縣長人選前哨戰。

不過由於2年後的縣長選舉尚在布局中，因此民進黨內有機會參選雲林縣長者均不願明顯表態，對於縣黨部主委選舉均持保留態度，沒有對外表明支持特定對象，需待24日選舉結果出爐，才會有進一步的發展。

政壇人士指出，縣黨部主委與未來縣長人選之間是否和諧，攸關未來縣長選舉的成敗，因此縣黨部主委由誰出線，將影響未來雲林縣長人選的提名。

劉建國若要參選縣長，必需獲得蘇治芬與李進勇陣營的全力支持，才有機會對戰勝強勁對手張麗善，若由蘇治芬再度參選縣長，也需經過整合才有勝算，所以此次雲林縣黨部主委的選舉，將成為劉、蘇、李3陣營的1次隔空交手。

(中時 )