高雄在22日下起暴雨，造成多地出現積、淹水。根據水利局統計，高雄市有119處積淹水地點。YouTuber現場直擊高雄幾處必淹熱點，發現高雄市長韓國瑜的清淤有用，積淹水地點的水，都在一天內就退了。

YouTuber「比特王出任務」在傍晚約6點左右開車經過仁武淹水熱區「澄觀路與鳳仁路口」，發現現在都沒有淹水，清淤效果很好啊，他還笑說：「難怪仁武阿鴻會說他沒有水可以玩了。」

黃醫師還在現場直擊澄清路與澄和路重災區，在前年823水災時淹水很嚴重。在剛下完磅礡大雨後，有稍微積水。不過在1個小時之後，黃醫師再度回到現場，發現積水已經退了。

黃醫師又前往十全滯洪池，效果有發揮，大概有一半水位高，比起寶業里水位不到五分之一。至於澄清路的滯洪池就是寶業里滯洪池，確實有問題，他認為，前朝所設計的惡果，要由全體市民去承擔。而現在的高雄市府團隊治水、清淤，各方面做得非常好，才能讓我們市民財產得到保障，這也要感謝韓國瑜市長。

(中時電子報)