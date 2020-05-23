英國新冠肺炎疫情尚未平息。首相強森的高級幕僚甘明斯（Dominic Cummings）22日遭媒體踢爆，他涉嫌違反封城令，在出現新冠肺炎疑似症狀後，還擅自離開倫敦住所，出行400公里到父母家中。

強森於3月27日確診新冠肺炎後，甘明斯翌日亦出現病徵，唐寧街首相府當時表示，甘明斯正在家家隔離。不過，《衞報》及《每日鏡報》踢爆，達勒姆警方在3月31日獲報，指甘明斯在當地一處住宅逗留，警方發言人指，與屋主接觸後確認，甘明斯在該處隔離。然而，英國自3月23日就實施封城令，禁止所有非必要的出行。

在野黨工黨發言人要求唐寧街針對此事給個交代，還說︰「英國民眾不會希望，自己與甘明斯是受到2種不同的規範限制。」英國廣播公司（BBC）則引述消息人士稱，甘明斯的確在封城期間離開倫敦前往達勒姆，但這是因為他需要父母在他生病期間幫忙照顧兒子，此行屬必要行程。

事實上，這樣的解釋可能未必足以讓甘明斯脫離政治危機。推動封城令的傳染病專家費格森（Neil Ferguson）及蘇格蘭首席醫療總監考爾德伍德（Catherine Calderwood）先前都被媒體踢爆違反封城令，結果雙雙在壓力下辭職。

(中時 )