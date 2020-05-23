隨著新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心推動防疫新生活運動，鼓勵民眾做好防護就能恢復正常生活。為示範防疫樂活遊，並推動國旅，指揮官陳時中今以花襯衫現身墾丁街頭，肯定大眾的配合，才能讓台灣的防疫做得成功。立法委員周春米特別送上木屐，陳時中當場穿上，帶著防疫五月天從街頭逛到街尾。

陳時中表示，還記得墾丁人很多的時候，我們發了細胞簡訊，「大家攏走了了」，因此我們要從國境之南振興旅遊，拚國旅，大家玩的時候要注意防疫新生活運動，我們就可以樂活防疫。

屏東給陳時中留下最深刻的印象是「我屏東我驕傲」這句話，陳時中表示，今日的防疫靠著大家的配合，得以成功。放眼國外，很多國家無法成功，除了政策稍微有一點混亂，最重要的是整體人民的配合度不夠，政策難以貫徹。他表示，今天要非常驕傲地說「咱台灣人就是有氣質」，靠著氣質，台灣的防疫才會做的成功，因此要高呼「我台灣我驕傲」。

立委周春米說，知道陳時中想要買一雙木屐，因此她特別做好準備，當場送上。陳時中穿上後表示，自己高了幾公分，隨後便與屏東縣長潘孟安共遊墾丁大街。許多民眾在場高呼「阿中我愛妳」、「阿中部長讚讚讚」等口號，將現場擠得水洩不通，靠警察才稍微控制好秩序。

每走一段距離，陳時中與防疫五月天便與周圍的人拉開一段距離，除了讓現場畫面捕捉更方便，也讓社交距離維持得更好。有民眾不時擠上前，也有民眾坐在男友肩上，只為目睹陳時中風采。另有一個爸爸帶著年幼女兒與時鐘，讓陳時中在時鐘上簽字，引發周圍注目。

在逛墾丁大街的過程中，陳時中駐足一家海產店，在場享用生魚片後，又繼續走動，與周圍的民眾揮手致意，呼籲大家帶好口罩、保持社交距離，生活就能逐漸恢復正常。

(中時 )