新冠肺炎疫情衝擊新南向經貿活動，行政院政務委員鄧振中拋出新南向「零接觸經濟」概念，希望在疫情過渡階段將新南向政策重心轉往避免群聚感染、人群零接觸的網路，指示研議規劃推動新南向的視訊展覽、遠距醫療、線上教學等，希望能夠突圍尋找新商機。

據了解，鄧振中認為，台灣有網路科技與軟體設計優勢，可利用這個優勢尋找新南向的商機。

目前推動新南向政策，主要是輪流異地舉辦產業高峰論壇、台灣形象展，現在受疫情影響，新南向國家的人無法來台，而台灣的人也不能去新南向國家，因此，無法舉辦實地展覽。

行政院經貿談判辦公室認為，可研議推動視訊展覽，未來新南向國家的遠距醫療需求也會增加，因為台灣有醫衛優勢，加上軟體技術水準，遠距醫療也是新南向有希望的項目，而新南向的外籍生若無法來台，線上教學也可思考。

我國與新南向國家今年第1季貿易總額為273.7億美元，比去年同期成長5.2％，但今年首季新南向18國來台旅客39.2萬人次，較去年同期負成長39.2％，國人赴新南向18國旅客53.9萬人次，較去年同期負成長32％。

(工商 )