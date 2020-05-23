美式賣場好市多深受台灣民眾的喜愛，且經常會有產品造成搶購風潮，近日，有網友在臉書社團上表示，進到好市多不到10分鐘，竟然看到有不少人的推車內裝著一個龐然大物，讓她忍不住拍照片分享，意外的也引起廣大網友的熱烈討論。
女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片，照片裡出現了近10台好市多推車，每輛推車裡竟然都裝載著一隻巨大的小熊維尼玩偶，原PO表示，「從停好車走到賣場不到10分鐘，就目擊了許多維尼被補獲，整個好市多都是維尼」，她還透露，架上都剩下跳跳虎了。
消息曝光後，短短一天的時間，就吸引了近5000人按讚，不少人紛紛留言詢問，「請問多少錢」、「今天還看到有人一次買8隻」、「已經被搶光了」，但有買過的網友就PO出相片透露，「洗了兩次之後，就上了垃圾車」、「希望不要出現棄養潮」。
文章來源：臉書原文
(中時電子報)
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