蔡英文總統宣告啟動修憲，民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，修憲是蔡政府執政以來民主改革的最後一塊拼圖，黨團將成立修憲小組，由府院黨進駐，範疇從公民權下修18歲、五權變三權、總統或內閣制，一路涵蓋到單一選區兩票制的優化。時程部分，公民複決一定會綁住2022九合一大選，「否則沒有任何修憲案可以過」。

根據《中國時報》報導，柯建銘指出，修憲是蔡政府追求民主改革的最後一塊拼圖。所以民進黨對眼前的修憲，不會認為只要處理公民權下修就好，從中央政府的體制是總統制或內閣制、廢除考監兩院的五權變三權，或恢復閣揆同意權、立委選區是否重新劃分，乃至於單一選區兩票制到底要採並立制或聯立制，都會是民進黨對此次憲改的討論範疇。

另外，柯建銘也表示，修憲案要過，在公民複決階段需有「選舉人總額半數以上」同意才算數，等於是要有960多萬張贊成票，「根本就不會過，太困難了。」因此，最後立院投票決議時間，必須抓在2022九合一大選前的9個月，讓公民複決與大選綁再一起，「如果不這樣精算，沒有一個修憲案可以過」。

而作家洛杉基分析，修憲委員會是「法理台獨」的最後一哩路，也是兩國論的完結篇；靠的就是川普政府，如果川普能連任，剩下任期就能完成法理台獨修憲工作。川普如果不能連任，那麼修憲大概也只能修剪枝枝節節的條文，呼嚨獨派及天然獨。

(中時電子報)